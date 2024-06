La escandalosa separación de Oky y Sasha Ferro

Hace unas semanas atrás estalló el escándalo respecto del reconocido streamer Oky , quien recibió una fuerte denuncia por violencia de género por parte de su ex pareja Tuli Acosta. Como si fuera poco, ahora el joven tucumano recibió otro duro palazo, ya que se separó de quien era su actual novia, la influencer chilena Sasha Ferro.

Sasha Ferro anunció vía redes su separación de Oky Appo. La influencer contó los motivos de la decisión que llega un mes después de que el streamer fuera señalado por su ex pareja, Tuli Acosta, por violencia de género.

En aquel momento Sasha salió a respaldar a su pareja, pero ahora, la hermana de Lionel Ferro comunicó la separación contando los motivos para dejar al argentino mediante sus historias en Instagram.

En primer lugar, Sasha expresó: "Quiero comunicarle que mi relación con Oky terminó. No se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni sabe lo que quiere".

image.png

“Me duele mucho comunicarles esto porque la remé y luché mucho para poder seguir en la relación y solucionar nuestros problemas. No puedo seguir destruyéndome a mí misma tratando de salvar a otra persona. Lo amé y lo amo; me duele mucho esto, pero es lo mejor”, agregó en su mensaje, mostrándose sensibilizada por la situación.

Para cerrar pidió: "No quisiera tener que hacer más cosas públicas, así que espero que todo termine acá", sostuvo. Y concluyó: "Me quedo con los mejores recuerdos".

De todos modos, la cosa no quedó ahí y horas más tarde compartió un meme que decía: "La diferencia entre tu y yo es que tu usas tus traumas como excusa para comportarte como la mierda y herir a otros, y yo los uso para evitar dañar a otros porque sé cómo duelen".

image.png

Oky habló tras la separación con Sasha Ferro

El polémico influencer y streamer, que ya había tenido hace poco varias críticas en redes sociales por un maltrato que tuvo con un gato en medio de una de sus transmisiones en directo, salió a hablar luego del comunicado de su ahora ex pareja.

En un stream, el joven tucumano dijo: “Es parte de la vida, no es fácil estar con alguien como yo, soy una persona muy complicada y es mucha presión social estar conmigo. Sasha es la única que me quiso de verdad y no por lo que tenía, probablemente nunca encuentre una chica como ella”.