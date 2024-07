La espectacular fiesta de cumpleaños de Jennifer López "a lo Bridgerton": las fotos

Según el sitio Telemundo, Jennifer López no vive un buen momento en el plano afectivo: “ Jennifer Lopez y Ben Affleck , una de las parejas más icónicas de Hollywood, parecen estar atravesando una de las pruebas más duras de su relación. A pesar de la celebración de los 55 años de Jennifer el pasado 24 de julio, la cantante no ha estado disfrutando del mejor momento en su vida personal.

GTR9897WkAAXw3A.jpg Jennifer López celebró su cumpleaños 55 con una fiesta temática "a lo Bridgerton".

De esa manera, la megafiesta ofreció una increíble ambientación con estilo "Bridgerton" e incluyó un carruaje, caballos y looks impresionantes de la cumpleañera. En su cuenta oficial de Instagram, Jennifer López posteó: "Querido y gentil lector… Todos pasamos una velada espléndida”. Y compartió un video de lo que muchos denominaron "el evento social de la temporada".

Jennifer López organizó su fiesta en la localidad de Los Hamptons, zona ubicada en el sector este de Long Island, en el estado de Nueva York.

Bajo el concepto Bridgerton, participaron de la velada bailarines de salón con trajes de época y una orquesta en vivo, inmensos ramos florales y un carruaje tirado por caballos. Por su parte, Jennifer López lució opulentos outfits inspirados en la serie estadounidense que actualmente puede verse por Netflix. Así, la agasajada tuvo dos cambios de look durante la noche: uno en el cual se lució cómo una reina en su trono, y otro más cómodo en seda verde y con mucho vuelo para descollar en la pista de baile.

De todos modos, el momento agridulce para Jennifer López fue la ausencia de su esposo Ben Affleck. Según el Daily Mail, una fuente cercana a la pareja reveló que "Jen y Ben acordaron que es mejor tomarse un tiempo separados para que puedan descubrir realmente qué es lo que quieren. Estaban dispuestos a tirar la toalla. Los papeles del divorcio ya están listos y listos para ser presentados, pero querían darse una última oportunidad antes de dar marcha atrás".

GTY6InPagAEsT64.jpg Jennifer López disfrutó de una velada especial, inspirada en la serie estadounidense Bridgerton.

Según se supo, Jennifer López compartió su fiesta "a lo Bridgerton" con familiares -sus hijos, su madre, su hermana y amigos-.

Actualmente, Affleck reside en una casa distinta de la familiar -trascendió que el actor se llevó sus pertenencias de la mansión en Beverly Hills que ambos rehabilitaron tras su boda en 2022-. En una entrevista reciente, Affleck reflexionó sobre la fama que él debe asumir en público con su mujer: “No me gusta que me presten atención. Por eso la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enfadado?’ Porque alguien tenía su cámara apuntando a mi cara y yo estaba en plan: ‘Vale, aquí estamos otra vez'’”.