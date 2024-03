La ex de Cristian Castro rompió el silencio y contó cómo fueron los brutales días de novios

La cordobesa Mariela Sánchez fue pareja del reconocido músico y ahora reveló algunas actitudes que no soportó de él

Hace ya varios años que Cristian Castro se ve envuelto en diferentes polémicas referidas a su forma de ser y sus excentricidades. Sin embargo, en este caso la noticia tiene que ver por su costado amoroso, ya que Mariela Sánchez, su ex novia, reveló cuestiones que llevaron a la separación entre ambos.

La cordobesa ex pareja del músico mexicano, decidió hablar públicamente sobre los eventos que llevaron a su repentina separación recientemente. En diálogo con el programa Intrusos de América, la mujer reveló que una intensa discusión detonó la ruptura, a 45 días de haber iniciado su noviazgo y con planes de casamiento.

La palabra de la ex de Cristian Castro

image.png

Hablando con el ciclo que conduce Flor de la V, n primer lugar Mariela Sánchez contó: “Tuve una discusión fuerte al final porque él vio algo que no era”. Aunque no especificó los detalles de la situación que desencadenó la discusión, dejó claro que no era motivo suficiente para justificar la reacción de Cristian.