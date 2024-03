Espectáculos La Mañana Luis Ventura La ex de Luis Ventura se largó con una gran confesión

Lejos de los medios de comunicación, Estelita Muñoz sorprendió a sus seguidores en las redes sociales mediante una transmisión en vivo.







Estelita Muñoz atraviesa un difícil momento.

Estelita Muñoz, la expareja del panelista de chimentos y entrenador del club Victoriano Arenas Luis Ventura, reveló un dato que sorprendió a sus seguidores en las redes sociales, el medio de comunicación en el que ha decidido volcar su talento para comunicar o expresar sus sentimientos. Mediante una interacción que tuvo con aquellas personas que la siguen en sus redes sociales, donde realizó un vivo, llamó la atención de los presentes.

Es que inesperadamente recibió el saludo de profesionales que trabajan como instrumentadoras quirúrgicas. Ante su atención a los comentarios que se realizaban minuto a minuto en el streaming, respondió a lo visto con un deseo que todavía no pudo alcanzar: “¡Qué lindo! ¡A mí me hubiera gustado hacer tantas cosas en mi vida! Me apasiona mirar una operación. Un día les tengo que contar, yo presencié, pero en filmación, la segunda autopsia de Alicia Muñiz”, contó con contundencia. Esto tomó relevancia porque la modelo uruguaya Muñiz fue asesinada y arrojada al vacío por Carlos Monzón desde un balcón en Mar del Plata. Este suceso de del 14 de febrero de 1988 causó conmoción.

En su relato, Muñoz contó: “En ese entonces nos trajeron el cassette, y estaba filmada toda la autopsia. Realmente no me podía levantar hasta que no terminó. Estaba asombrada de ver todo y cómo los médicos conversaban. Me quedé asombrada”.