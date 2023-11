De rodillas: el desopilante pedido de Luis Ventura para Jorge Rial

LUIS VENTURA - JORGE RIAL.mp4 Luis Ventura se arrodilló para hacerle un doloroso pedido a Jorge Rial.

“Dale un techo a tu familia. No te vayas y te laves las manos dos meses afuera", dijo en referencia al viaje que realizará Rial a México, donde se quedará durante dos meses. "Es el momento... Dales un poquito de amor, son tu hija y tu nieto, y están peregrinando por toda la Argentina”, continuó Luis ventura.

Luis Ventura se puso picante

Como si su imagen de rodillas en pleno estudio de A la tarde no fuera suficiente como para movilizar a sus compañeros de programa y a los televidentes, Luis Ventura subió la apuesta. "Si yo soy tu amigo, como vos decís que lo soy... A mí me cuesta creerlo... Vos no lo vas a enteder, te manejás con abogados, yo no... Entonces dale un poquito de amor. Es tu hija", arengó el periodista.

Al final, Luis Ventura se puso picante con Jorge Rial. “Por eso te pido que les compres una casa. Comprales una casa porque la guita vos la tenés. Y si te olvidaste dónde la tenés, yo te puedo decir dónde la tenés”, cerró el presidente de Aptra, antes de pedir que lo ayudaran a levantarse debido a sus problemas de cadera.