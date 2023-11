Por qué Jorge Rial se va del país: en donde vivirá desde el próximo mes

“Él me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará conducción”, detalló Ángel.

A cinco meses del infarto que sufrió en Colombia, el periodista había regresado en octubre pasado a la pantalla C5N con Argenzuela, programa que dejará de conducir al menos hasta el 2024.

Por lo pronto, no se sabe hasta el momento quién quedará a cargo del programa cuando él se vaya del país, pero lo sucedería Diego Brancatelli, como sucedió cuando Jorge se ausentó.

Por qué Aníbal Lotocki denunció a Jorge Rial

La panelista Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo que el polémico cirujano plástico, Aníbal Lotocki, denunció a cuatro famosos: Jorge Rial, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Facundo Pastor.

La panelista contó que el polémico cirujano tomó la determinación desde la cárcel y los denuncia por alusiones e inexistentes prácticas médicas.

"Decidió denunciar, junto a su abogado, a cuatro personas del mundo del espectáculo: una de ellas es su expareja, Pamela Sosa, la otra persona es Gabriela Trenchi, el periodista Facundo Pastor y el señor Jorge Rial", destacó Brey.

En ese sentido, la periodista se detuvo específicamente en la denuncia que Lotocki realizó en contra de Rial: "Es por diferentes alusiones e inexistentes prácticas médicas adjudicables al denunciantes. Incluso, pone el link de cuando Jorge dijo en Argenzuela: 'Silvina Luna no murió, a Silvina la mataron, la mató la mala praxis, pero tiene nombre y apellido: Aníbal Lotocki'... Así a cada uno de los diferentes denunciados".

Por último, Mariana agregó: "Jorge Rial no está notificado de esto, se enteró de la misma forma que nos enteramos todos nosotros. Le pregunté a un abogado sobre este tema y me dijo 'esto no existe'".