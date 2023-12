La exabogada de Fabián Cubero incendió al futbolista: "Tengo que pedirle perdón a Nicole"

“En la audiencia le pedí disculpas de corazón, porque me siento muy avergonzada de haber hablado de alguien que no conozco, y que cuando la vi es una dama realmente. Yo le agradezco que me haya disculpado en ese momento”, expresó la letrada en Gossip (Net TV).

EXABOGADA DE CUBERO.mp4 La exabogada de Fabián Cubero le pidió disculpas públicas a Nicole Neumann.

Desde que se terminó el amor entre Fabián Cubero y Nicole Neumann se sucedieron una larga serie de desencuentros personales y legales. En ese contexto, la exabogada de Poroto Cubero apareció en escena, quien reconoció que “en medio de la vorágine, estaba trabajando, y no tomé conciencia del modo de expresarme sobre esa mamá”

La exabogada de Fabián Cubero, lapidaria con el ex futbolista

La abogada fue dura con el novio de Mica Viciconte y reconoció que al recibir tanta información por parte de Cubero, ella quiso “salvar” la integridad de la niña. “El tiempo me hizo recapacitar, pensar que tengo cuatro hijas, y en algún momento se nos chispoteó algo, nos enojamos, decimos cosas fuertes, pero que no eran para decir al aire... Me disculpo y me retracto de todas las formas posibles con ella".

Anamá Ferreyra le preguntó a Rosenstein si Fabián Cubero la indujo a hablar de esa manera sobre Nicole. “La inducción está dada porque cuando uno recibe, recibe y recibe tanta información tan fea, en un momento dice ‘yo soy la paladín que tiene que salvar a la niña’. Y no. La niña tiene una mamá y un papá que la aman, y lo único que hice fue tomar esto que me tiraron y abrir la boca donde no debía, sobre lo que no debía”, finalizó la abogada.