La feroz crítica del Chino Martín Ku a los panelistas de GH

“Se contradicen todo el tiempo, llega el punto que ya no saben que decirte y te buscan por cualquier lado, es codicioso porque quiere seguir ganando, ¿no estamos en una competencia? si no jugas te critican. Siempre te van a criticar por cualquier cosa”, empezó.

Además, aclaró que la controversia sobre la final adelantada no fue su responsabilidad: “Esta vez dije que no digan eso porque no me gusta. La final adelantada no la generé yo, la generó Juliana con Coy y obviamente los panelistas dicen que fue Mari. Esta todo grabado no sé cómo dicen tantas barbaridades”.

Finalmente, El Chino dejó claro que su paso por el reality le permitió ver otra cara del juego y entender las presiones que conlleva ser un participante. Sin embargo, se mostró decepcionado por la falta de objetividad y la constante crítica por parte de los panelistas.

Martín Ku explicó los motivos de su salida de la casa

El pasado lunes en El Debate, Martín Ku estuvo frente a los panelistas y a una tribuna con todos los participantes que incluía, por supuesto, a Furia, donde él se lamentó por su salida apenas comenzó el programa.

Para romper el hielo y abrir la situación con un tono divertido, lazó: “No llegué a la final. La put... que lo parió”, para luego proceder a repasar con el clásico clip lo que fueron sus días dentro de la casa más famosa del país.

Tras eso, el conductor Santiago del Moro acerca de los motivos por los cuáles él creía que la gente lo eligió para ser eliminado. Allí, Martín dio como primera perspectiva de manera graciosa uno de los motivos para él: “Creo que los Furiosos me cag… a tiros”, dijo entre risas.

“Es el precio a pagar, como bien dije en el confesionario. Acá tengo a Iron Man y me dijo que era inevitable sacar a todos los jugadores”, agregó después, haciendo alusión a su fanatismo por los Avengers.