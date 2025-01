La foto del reencuentro de los Casi Ángeles que ilusionó a todos los fanáticos

Mientras todos los programas hablan del escándalo de Icardi y la China Suárez, en las redes sociales se viralizaron las fotos del reencuentro de sus ex compañeros.

Casi Ángeles 1.jpg El reencuentro de los Casi Ángeles

La alegría de los fanáticos por el reencuentro de los Casi Ángeles

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. En redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), miles de usuarios expresaron su emoción por ver juntos a algunos de los actores que protagonizaron la serie que marcó su adolescencia. Desde la cuenta de El Ejército de LAM compartieron las imágenes y los comentarios de los fans no tardaron en llegar. "Mi familia", "Que vuelvan por Dios, qué lindos", fueron algunos de los mensajes que reflejaron el cariño intacto del público.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la presencia de Andrés Gil, quien nunca formó parte de Casi Ángeles, sino de la competencia directa, Patito Feo. Los usuarios bromearon al respecto: "Hay un infiltrado de Patito Feo", "Los Casi Ángeles y un Patito Feo", y "Ahí el intruso es Andrés, él era team Divinas".

Casi Ángeles 2.jpg El reencuentro de los Casi Ángeles

La China Suárez terminó envuelta en el escándalo

Como era de esperarse, en medio de este reencuentro también surgieron comentarios relacionados con el escándalo mediático del momento: la confirmación del romance entre Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi. Los fanáticos no tardaron en especular si durante el encuentro habrían hablado sobre la polémica relación, teniendo en cuenta que la China fue parte central de Casi Ángeles y de los Teen Angels.

"Lo que habrá sido la oreja de la China, Dios mío", comentó un usuario, sugiriendo con humor que las conversaciones podrían haber girado en torno al reciente blanqueo de la actriz con el futbolista.

Este encuentro no solo encendió la nostalgia de los fanáticos, sino que también demostró que el vínculo entre los actores sigue tan fuerte como cuando compartían pantalla. Varios de ellos han seguido trabajando juntos en distintos proyectos a lo largo de los años. Por ejemplo, Nicolás Vázquez dirige actualmente la obra "En pocas palabras", protagonizada por Andrés Gil y Gimena Accardi, reforzando la idea de que la familia de Casi Ángeles sigue unida.