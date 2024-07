La foto de Gabriela Sabatini y Catherine Fulop que le llamó la atención a todo el mundo

Luego de la ausencia de la ex tenista a la boda de su sobrina, en los medios empezaron a indagar la relación con su cuñada

A partir del momento que se conoció que no estaría presente en la boda de su sobrina empezaron a circular miles de versiones, historias y especulaciones al respecto de la relación de la ex tenista con la familia de su hermano, pero especialmente con su cuñada, Catherine Fulop.

Es que el faltazo incrementó los rumores sobre una pésima relación familiar y Catherine Fulop se vio salpicada, ya que varios periodistas deslizaron que la ex tenista explotó luego de encontrarla en un departamento de Miami sacando las pertenencias de su madre.

Sin embargo, más allá de todo el escándalo que se generó, lo cierto es que en las últimas horas apareció una sorpresiva foto que confirmó que la relación entre ambas era buena, y que al parecer se exageraron muchas de las cosas que se dijeron.

La foto buena onda de Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

Es que las redes sociales explotaron cuando surgió una antigua imagen que demostró que entre ellas estuvo todo más que bien en un momento. La postal forma parte del álbum de casamiento de la actriz y modelo venezolana con Ova Sabatini, donde la deportista se mostró feliz por su hermano.

Por ahora, la siempre reservada y seria Gaby Sabatini prefiere mantenerse al margen de la polémica respecto al tema, y su ausencia en el casamiento tuvo más que ver con su nueva vida en Suiza lejos de sus seres queridos. Aunque Osvaldo reconoció que tiene mucha fe de que pronto todo vuelva a ser como antes.

La información sobre la pelea de Gabriela Sabatini y Catherine Fulop

El periodista de espectáculos Guido Záffora reveló detalles del supuesto enfrentamientos entre las mujeres: "Es durísimo lo que me están contando de parte del círculo de Gabriela Sabatini", contó el periodista en su participación en el programa Intrusos que se emite por América.

A continuación, con su relato, Záffora profundizó sobre el motivo de las peleas: "Gaby estaba a pleno con su mamá y se cansó del abuso de Ova y Cathy de toda la vida, dice que vivieron de Gabi".

En este sentido agregó: "Cathy se habría quedado con joyas de Betty, se habría enterado Gaby de esto y que se las ponía antes de que se muera", relató el periodista en referencia a la actitud de la pareja de Ova, hermano de Gaby, con Betty Garófalo de Sabatini, madre de ambos.

Sin embargo, estas diferencias de la extenista con Ova y su pareja Catherine Fulop, no afectan la relación de Oriana con su tía Gaby: "De su lado me dicen que Gaby es lo más bueno del mundo. Me dicen que Gaby se llevaba re bien con Oriana".