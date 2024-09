La foto inédita del hijo de Nicole Neumann con Manu Urcera que sorprendió a todos

Las vacaciones de invierno de este año serán inolvidables para Nicole Neumann, no solo por el descanso en la bella San Martín de los Andes , sino también porque fueron las primeras que disfrutó junto a sus tres hijas, fruto de su relación con Fabián Cubero, y el pequeño Cruz, el nuevo integrante de la familia que formó con su pareja, Manu Urcera.

El fin de semana, Nicole sorprendió a sus followers con una tierna postal en la que se puede ver a Manu Urcera sosteniendo a su bebé en una posición peculiar. La imagen, que rápidamente se viralizó, fue acompañada por un comentario de la modelo: “Alguna escapadita de la cabaña para volver corriendo me di. No se pierdan el new born scrunch de Cruz al final. Muero de amor. ¿Tiene nombre en español?”.