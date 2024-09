La foto inédita de Fabiola Yañez en Olivos que podría cambiar la causa contra Alberto Fernández

“Yo estaba en Uruguay y llegué a Buenos Aires en medio de una tormenta muy fuerte. Me recibió un amigo y me contó que la primera dama me iba a invitar a una cita en Olivos. Y así resultó. Fabiola fue adorable conmigo. Cuando llegué, enseguida me quitaron el teléfono. ¡Estaban aterrados con eso! La señora me acompañó a recorrer toda la finca y cenamos. Alberto Fernández no estuvo en ningún momento", reveló Ágatha en una entrevista.

image.png La foto de Fabiola Yañez con Agatha Ruiz de la Prada.

“Nos sacamos una foto, posamos con Fabiola y mi amigo. Como te digo, nosotros no teníamos el teléfono entonces nos prometieron que al termino de la visita nos la hacían llegar. Pero nunca la mandaron. Recién nos la pasaron hace unas dos semanas. Francamente, ahora que está Milei, ¿para que quiero yo esa foto?”, agregó indignada al respecto.

Al ser consultada sobre si le sorprendió la denuncia por violencia de género sobre el expresidente, teniendo en cuenta que en ese momento de la visita Yáñez ya estaba separada, contestó: “No puedo decir nada al respecto porque yo la vi ese día y no nos conocíamos previamente. Entonces no es que me ha dado un indicio de lo que le pasaba”. Ágatha Ruiz de la Prada reveló también que “la señora Fabiola me escribió el otro día contándome que estaba viviendo en Madrid” y que quedaron en verse. “Mi agenda está muy apretada porque ahora viajo a Nueva York, pero de regreso realizo un desfile en la capital española al que está invitada. En medio de todo esto que le pasó, espero que nos podamos ver allí. Luego me voy a Málaga para otro desfile”, contó.

Cómo fue el encuentro de Ágatha Ruiz de la Prada con Javier Milei y Yuyito González

La empresaria y diseñadora de modas española, Ágatha Ruiz de la Prada estuvo de visita por la Argentina y se reunió con el presidente de la Nación, Javier Milei, y su actual pareja, Yuyito González.

image.png

“El jardín es imponente. Nosotros en España tenemos el Palacio de la Moncloa, pero la Residencia de Olivos es una maravilla de grande. Me quedé fascinada porque había ovejas, gallinas y hasta un campo de golf”, rememoró la empresaria respecto a las impresiones que le dejaron la Quinta de Olivos.

“Tuve la oportunidad de estar casi dos horas con Javier Milei y Yuyito González, ha sido una experiencia increíble. Hace mucho tiempo que quería conocer a este mandatorio, y mis expectativas fueron superadas”, detalla sobre la invitación que recibió de parte de la novia del presidente. “Ella me cumplió el sueño”, acotó emocionada.

Sobre el menú de la cita, detalló: "Me tomé un té de manzanilla y ellos tomaron café, creo que él no bebe alcohol. Me acompañó Javier Negri al que le encanta la política. Yo no le quería pedir una foto por educación, pero al final mi amigo la sacó y la pude subir a mis redes sociales".

image.png

Y opinó sobre el rol del presidente: "Él no es nada formal, es una persona natural que te mira con esos ojos azules. Es un hombre fuera de lo normal, libre y con una visión fuera de lo común. Con Yuyito son novios desde hace poco, así que fue como estar en el principio de esta relación: se los venía muy emocionados. Se han portado colosalmente conmigo. Ella es una mujer simpatiquísima y extraordinaria. Me cayó muy mona”.