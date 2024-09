La foto retro que mostraron las hermanas Belu y Emily Lucius

emily y belu.png El posteo de Emily Lucius con su hermana.

Cuál es el método de crianza que eligió Belu Lucius para sus hijos por el que la critican

Belu Luciusse fue a pasar el mes de enero a Necochea. Instalada en la ciudad balnearia, la influencer sigue posteando videos y fotos para mantener activas sus redes sociales, su principal actividad desde hace 12 años. En esas publicaciones sus seguidores de Instagram, que superan los 3 millones de personas, notaron un llamativo detalle.

En ningún momento se podía ver a Bautista y Benjamín, los dos hijos de Belu con el exintegrante de Los Pumas Javier Ortega. Algo raro, porque ella siempre comparte las actividades que hace con los chicos. Por eso, sus fanáticos sacaron la acertada conclusión de que los niños no van a la playa con sus padres.

Fue entonces que ella confesó que mientras descansa en la playa junto a su marido, Bauti y Benja van a la colonia. Esta particular forma de pasar las vacaciones generó un tendal de críticas y Lucius se vio obligada salir a contestar en sus historias de Instagram.

Belu Lucius respondió a las críticas con un contundente video

Con un look renovado, producto de un intenso entrenamiento al que se sometió con la idea de recuperar la figura que tenía antes de ser mamá, Belu grabó un video a la orilla del mar dando las explicaciones del caso. "Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo", confesó.

Luego, explicó que no fue una elección suya sino de sus propios hijos. "Los chicos van a la colonia porque quisieron los chicos, si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?”, fue su contundente descargo.

Aunque asegura que "son muchos más los mensajes que me piden que no dé explicaciones" decidió hacerlo igual. Aclaró que trabaja todas las vacaciones en su marca de ropa para niños. "La sostenemos con Javi y en vacaciones también pagamos sueldos, por ende hay que trabajar. Los talleres están a full y seguimos con atención al cliente todo el mes”, detalló.