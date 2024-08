La fuerte acusación que recibió Delfina Chaves en medio del estreno de Máxima

En la reciente presentación de la serie en la lujosa mansión del Four Seasons, Delfina habló con la prensa y compartió sus emociones sobre este proyecto que considera un sueño hecho realidad. "Estoy muy nerviosa. Cuando me eligieron para el papel no lo podía creer, me llevó un tiempo asimilar que iba a ser real y se iba a hacer. Creo que hasta que no empezás a grabar tenés todos esos miedos de que se puede caer el proyecto o te pueden cambiar a vos", confesó la actriz, quien también destacó el desafío de actuar en otro idioma.