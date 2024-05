Con qué famoso se peleó fuerte Rodrigo Lussich: "¿A quién te comiste?"

La reciente presentación de "Felices los 6", la nueva serie romántica protagonizada por Nicolás Furtado y Delfina Chaves, ha sido el centro de un torbellino mediático tras el evento de prensa realizado el pasado 2 de mayo en un prestigioso hotel de Buenos Aires. Aunque la serie promete explorar el poliamor como una forma de relación, la verdadera controversia ha surgido no por el contenido de la serie, sino por la actitud de sus protagonistas hacia la prensa. Algo que enfureció a Rodrigo Lussich .

En el evento, organizado para promover "Felices los 6", disponible ya en una conocida plataforma de streaming, los actores decidieron no brindar entrevistas a los periodistas presentes. Esta decisión ha provocado la indignación de Rodrigo Lussich, conductor de "Socios del Espectáculo" (El Trece), quien no dudó en expresar su malestar al aire contra el famoso.

“¿A quién te comiste, Nico Furtado? Gran actor, hizo grandes trabajos. Pero, ¿a quién se comió? Porque la verdad, lo insoportable, lo agrandado, lo forro que estuvo en la presentación de una serie que vino a hacer a Buenos Aires y no dio una nota a nadie. No se explica que seas tan choto, Nico Furtado. Porque van los medios...”, lanzó Lussich, quien además criticó la falta de cortesía de los actores hacia los medios que se movilizaron para cubrir el evento.

Adrián Pallares, compañero de Lussich, también expresó su descontento: “Pero convocan a la prensa, te hacen ir en un momento en que está todo carísimo. ¿Saben lo que es movilizar a un equipo para que vaya a cubrir su seriecita? Es mucha plata. Así que por lo menos decí ‘hola..’”.

. Santiago Sposato, notero de LAM (América), también compartió su disgusto en redes sociales: “Actúan bien, pero son tan desagradables Nico Furtado y Delfina Chaves. Mear así a la prensa en la presentación de su serie. ¿Para qué nos invitan?”, cuestionó, poniendo en evidencia el descontento entre los periodistas.

Rodrigo Lussich 2.jpg Rodrigo Lussich

Laura Ubfal se sumó a las críticas contra Nico Furtado

Laura Ubfal, una reconocida periodista, agregó otra dimensión al debate en una publicación en su sitio web, cuestionando la estrategia de las plataformas de streaming con respecto a las políticas de prensa: “No se entiende. ¿Cuál es la política de prensa de las plataformas para invitar a los periodistas, que se trasladan, envían cronistas, cámaras y demás equipos y no se les permiten registrar las notas a las figuras de la serie que se presenta? Nadie lo sabe, pero después quieren que se hable del producto (...) En solidaridad con los compañeros que fueron a cubrir y a los que no les dejaron hacer las notas no deberíamos ni hablar de la serie”.

Mientras tanto, el resto del elenco, incluidos Male Sánchez, Fede Salles y Juan Sorini, sí participaron en entrevistas y contribuyeron a la cobertura mediática del lanzamiento de la serie. Esta actitud contrasta fuertemente con la de Furtado y Chaves, quienes, a pesar de caminar por la alfombra roja y posar para fotos, limitaron su participación a breves declaraciones en el escenario antes de la proyección del tráiler y un capítulo de la serie.