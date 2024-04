La jugada opinión de Florencia Peña al escuchar el apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei

“Y claro, lo que dijo Guillermo fue una vez, se replicó 120 mil veces porque hubo como un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro y yo creo, porque me pasó, que el foco no tiene que estar nunca puesto en qué opinamos nosotros porque nosotros no le cambiamos la vida a la gente”, agregó la actriz de Mamma Mía!.

image.png Guillermo Francella y Florencia Peña junto a sus respectivas parejas.

“Yo no soy funcionaria y Guillermo tampoco es funcionario. Entonces estamos desviando el foco cuando el foco es que el Incaa está cerrado en este momento y nos estamos dedicando a ver quién le pega a Guillermo y quién no le pega a Guillermo. Entonces yo lo que siento es que no es por ahí”, cerró Flor Peña.

La opinión de Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei que le valieron muchas críticas

A más de cien días del inicio del Gobierno encabezado por Javier Milei, el ambiente artístico se declaró en lucha por los recortes que se realizaron en el ámbito de la cultura con el fin de minimizar el gasto del Estado, decisión sobre la que Guillermo Francella se manifestó abiertamente.

“(Estoy) con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, dijo el actor en diálogo con Eduardo Feinmann y Jorge Lanata, en el pase entre ambos programas en Radio Mitre.

guillermo-francella-y-javier-milei-1776463.jpg

En este sentido, Francella reconoció que las medidas de Milei “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. El actor también reconoció que esperaba que la oposición presentara resistencia al DNU y al tratamiento de la Ley Ómnibus, cosas que finalmente ocurrieron.

“A cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, razonó Francella, de 69 años, en referencia a su experiencia con los manejos de los sucesivos gobiernos argentinos. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas”, manifestó.