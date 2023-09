La fuerte confesión de Cristian Castro a Marcelo Tinelli en la apertura del Bailando 2023

La sorpresa llegó cuando Cristian Castro reveló una de las razones por las que decidió vivir en Argentina: "Una de las razones por las que yo me vine a vivir a Argentina… sos vos". Tinelli quedó atónito ante esta confesión y preguntó entre risas: "¿Por mí viniste a vivir? ¿Porque me viste soltero? ¿Qué pasó? ¿Querías vivir conmigo y con El Tirri?". "Por todos los momentos de gloria que nos has hecho vivir en la televisión. Es la verdad. La gloria sos vos", respondió.

"No. La gloria sos vos. Sabés lo que te amamos acá. Lo que amamos a tu vieja, Verónica Castro. Te amamos, te queremos, te adoramos. Sos como de la casa, sos como un argentino más", aseguró Marcelo Tinelli, devolviéndole los elogios.

La noche de apertura del Bailando 2023 no solo marcó el regreso de Tinelli a la televisión, sino que también dejó claro el cariño y la admiración que existe entre el conductor y Cristian Castro. La música, la emoción y las confesiones se unieron en una velada memorable que augura una temporada llena de momentos únicos en el programa de entretenimiento más icónico de Argentina.