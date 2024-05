Espectáculos La Mañana Mauro La fuerte denuncia de la mamá de Mauro tras su salida de Gran Hermano: "La producción se manejo muy mal"

Sigue la polémica en Gran Hermano, la salida de Mauro D'Alessio ha desencadenado una ola de revelaciones por parte de su madre, Analía, quien no ha dudado en expresar su descontento con la producción del programa y con una de las concursantes más polémicas: Furia Scaglione. En una entrevista exclusiva con Ángel de Brito en "LAM", Analía ha dejado entrever ciertos favoritismos y manipulaciones dentro del show.

Analía comenzó su relato explicando por qué decidió no seguir el programa de cerca: "No miraba el programa porque no me gustaba que se exponga en esto, me sentí muy mal, me arrepentí mucho cuando fui al programa". Su descontento se agravó después de la pelea entre Mauro y Furia, momento que marcó un punto de inflexión en su percepción del trato que recibía su hijo. "No me gustó el trato de Del Moro con Mauro, a ninguno de la familia le gustó el trato", afirmó.

Mauro 1.jpg Mauro de Gran Hermano La fuerte denuncia de la mamá de Mauro contra Furia Además, la madre del último eliminado expresó su enojo contra Furia, quien parece gozar de un trato preferencial por parte de la producción: “Era un juego, no me gustó que no lo dejen hablar a Mauro, habló solo Furia. Dije que no iba a entrar en el juego perverso de ellos. Ya se sabe que hay favoritismo y privilegio con ella. Si una décima parte de lo que hizo Furia lo hubiese hecho otra persona lo hubiesen sacado”.