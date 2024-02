La fuerte pelea entre Agostina y Emma por un tema recurrente en Gran Hermano

Es que la participante ex policía es una de las personas que no teme mostrar su enojo cuando siente una injusticia, es por eso que luego de que todos comieran y empezaran a limpiar, la participante se aseguró que todos colaboraran, por lo que al ver que Emmanuel se iba del comedor le gritó.

“Emmanuel no te hagas el ofendido que hace cinco días no lavas un plata… ahora te haces el ofendido”, le gritó Agostina antes de mirar a sus compañeros: “Lo hace para que no le podamos decir nada. Se hace el boludo, ¿vos lo viste lavar algo en algún momento?”.

La fuerte pelea de Emmanuel con Agostina en Gran Hermano

“Emmanuel estás nominado para abandonar la casa por vago”, agregó Romina Urigh intentando quitarle dramatismo a la pelea. Cabe recordar que la participante de Gran Hermano 2022 entró a la casa temporariamente para enseñarle a los participantes como mantener la casa limpia y cocinar.

“Me voy a bañar, boluda si no me dejan lavar, que laven ellos, no podemos estar 700 lavando las cosas ahí”, se defendió Emmanuel volviendo indigna. “¿Querés lavar?, tomá”, le respondió Martín Ku con buena onda mientras limpiaba. “Le estoy diciendo dejame lavar, y me sacó la esponja de la mano literal”, insistió Emmanuel.

“Bueno, no nos vamos a pelear por lavar, si queres lavá vos”, volvió a ofrecerle Martín. “Por dios, ahora aparecen todos en la cocina”, respondió Emmanuel tomando la esponja nuevamente y cerrando el tema.