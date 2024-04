La fuerte reacción de Catalina cuando Gran Hermano dijo que había complot

Gran Hermano reprendió a los participantes por hacer complot contra Furia, por lo que ante la sanción, Catalina no se quedó callada.

El último giro en la casa de Gran Hermano ha dejado a los espectadores con la boca abierta. Un complot entre varios participantes ha desatado una ola de tensiones que Big Brother no dudó en abordar de frente. El anuncio de la anulación de votos debido a estas irregularidades ha generado reacciones encontradas entre los concursantes.

En medio de esta controversia, la formación de la 16° placa de nominados de Gran Hermano se ha vuelto aún más polémica. Virginia Demo, Catalina Gorostidi, Juliana Furia Scaglione, Federico Manzana Farías y Florencia Regidor se encuentran entre los nominados, mientras que la intervención de Big Brother ha dejado claro que ni el complot ni la intención de "mandar a gente fuerte" serán tolerados.

La gran pelea entre Catalina y Furia en Gran Hermano

Los distintos grupos en la casa no ocultaron su deseo de sacar del juego a competidores considerados "fuertes", lo que llevó a la anulación de votos y la conformación de una placa de nominados que refleja las tensiones internas del programa.

La reacción de Catalina cuando Gran Hermano anunció que hubo.mp4 Fuente: Telefe

En este contexto, las acusaciones y descontentos no se hicieron esperar. Emma Vich aprovechó la oportunidad para hacer un fuerte descargo contra Catalina Gorostidi, argumentando que la relación con ella se había vuelto insostenible debido a las constantes ofensas y falta de respeto. La realidad es que la guerra entre el grupo de Catalina y Furia ya no se esconde más y entre ellas está todo más que mal.

La comida, otro punto de conflicto en Gran Hermano

A esto se le sumó que tanto Juliana, como su único aliado Emma, gastaron gran parte de su presupuesto en cigarrillos en vez de comprar comida, por lo que se enojaron con los otros participantes luego de que no les compartieran la comida que ellos si compraron.

“Todo esto que hicieron con la comida no se las voy a perdonar, Joel se compró 2 puchos y no le hicieron flor de quilombo. Para comer tengo solo pan y las comidas del día. La forra de Paloma me dio 2 limones y un juguito", aseguró enojada Furia en una charla con Emmanuel. La realidad es que el clima dentro de la casa está más caliente que nunca y todo parece que explotará este domingo en la próxima eliminación.