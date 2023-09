La fuerte reacción del Pollo Cerviño luego de que lo acusaran de haber abusado a su hijo

El conocido locutor de la Rock and Pop, Alejandro Pollo Cerviño , está en el centro de una polémica denuncia de abuso sexual realizada por su ex esposa, Cinthia García, en relación con su hijo de 8 años. La acusación, que ha conmocionado a la opinión pública, está siendo investigada por las autoridades judiciales y ha generado un fuerte debate en los medios de comunicación.

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Damián Rojo intentó buscar una respuesta del locutor. A través de un mensaje de WhatsApp, Cerviño expresó: "Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente. Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días, habrá una oportunidad para que charlemos".

Por otro lado, Marcela Tauro, periodista de Intrusos en América TV, reveló un encuentro con Cerviño en las instalaciones del canal, donde este le habría pedido que no hablara sobre la denuncia en su contra. "Me vino a buscar", afirmó Tauro, quien explicó que el locutor buscaba compartir su versión de los hechos. Sin embargo, Marcela Tauro rechazó su oferta, indicando que ya había examinado el expediente y que no estaba interesada en escuchar su versión. "Quería darme su versión y le dije: 'Yo leí el expediente, no me interesa tu versión'", dijo con determinación.