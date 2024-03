La fuerte respuesta de Karina Mazzocco a Rocío Marengo luego de su intento de extorsión

En su descargo, Rocío cuestionó a la conductora: "Tan caliente estás porque no te habilité la pauta. ¿Querías platita de la fábrica de la familia de mi pareja? Critícame y defenéstrame, no me jodés. ¿A vos te jode que no te dieron pauta?". Karina Mazzocco, por su parte, salió al paso y aclaró que la propuesta no era para ella, sino para acompañar la carrera deportiva de su hijo.

En una nota para Socios del Espectáculo (El Trece), Mazzocco respondió a las acusaciones de Rocío. "Es lamentable lo que dijo. No comprendo, está diciendo una cosa que no es", expresó la conductora.

Qué dijo Karina Mazzocco de las acusaciones de Rocío Marengo

Sobre la supuesta pauta con Eduardo Fort, Mazzocco explicó: "Me comuniqué con la compañía y le hice una propuesta comunicacional, una propuesta de acompañamiento con sponsoreo publicitario que existe en todos lados. No era para mí, era para acompañar la carrera deportiva de mi hijo. Se lo ofrecí a otras empresas, muchas dijeron que sí y otras no me respondieron, como es el caso de Felfort".

Karina 1.jpg Rocío Marengo y Eduardo Fort

La conductora también se refirió al sorprendente posteo de Rocío en redes sociales. "Me sorprendió mucho el posteo de Rocío, lamento que se haya tomado esta situación personal. Porque hizo el posteo cuando estábamos desarrollando su historia en A la Tarde (América TV)", agregó.

Ante las acusaciones de extorsión, Mazzocco fue contundente: "Puede iniciar las acciones legales que sean, yo no tengo injerencia en su historia familiar. No tengo nada que ver con eso. Jamás extorsionaría a nadie, me parece una palabra muy fuerte y oscura". La polémica entre Rocío Marengo y Karina Mazzocco parece lejos de llegar a su fin, mientras las aguas turbulentas de la familia Marengo continúan su curso.