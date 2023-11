La fuertísima respuesta Moria Casán cuando le preguntaron qué le parecía Fátima Florez de primera dama

Incluso antes de que se dividieran por la política, La One y Fátima ya habían tenido problemas en el mundo del espectáculo.

En el centro de la escena tras la elección de Javier Milei como presidente, Moria Casán , una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino, no pudo evitar expresar su opinión de manera irónica sobre el nuevo rol de Fátima Florez como primera dama de la Argentina.

En una entrevista en LAM (América TV), Moria Casán evitó referirse directamente a Florez y, entre risas, respondió a la pregunta sobre la victoria de Milei: "No me vas a pedir que analice este país. Estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia". Sin embargo, la mediática no se quedó ahí ya que también hizo referencia al estribillo de una canción de Enrique Pinti: “Te voy a cantar la canción de Enrique Pinti. Pasan los radicales, pasan los liberales, los peronistas, pasan los inviernos, pasan los veranos y quedan los artistas”.