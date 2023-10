La furia del hijo de Flor Peña tras su cumple de 15

El hijo de la reconocida actriz Flor Peña y el músico Mariano Otero, Juan Otero, finalmente celebró sus esperados 15 años con un espectacular evento en la Costanera. La velada estuvo repleta de emoción, familiares, amigos y figuras del espectáculo que se hicieron presentes para acompañar al adolescente en su día especial. Sin embargo, no estuvo exento de críticas.

La previa de la celebración estuvo marcada por la polémica y las críticas que surgieron debido a la novedosa propuesta de Juan. En Argentina, los festejos de 15 suelen ser exclusivos de las jóvenes para conmemorar su transición de niñas a mujeres, siguiendo una tradición. Sin embargo, Juan decidió seguir sus propios deseos y llevar adelante un festejo que no pasó desapercibido.

Florencia Peña no se mostró sorprendida por los comentarios que generó el evento, ya que en Argentina, como mencionó, "se discute todo". Antes del inicio de la fiesta, Flor Peña reflexionó sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y mencionó que no le afectan. Además, hizo hincapié en que su hijo también ha sido objeto de numerosas críticas, pero ambos han aprendido a vivir con ellas.

La palabra del hijo de Flor Peña

“Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”, aseguró Flor Peña en diálogo con LAM.

Juan, por su parte, compartió cómo maneja las críticas siendo un adolescente. Aseguró que se han vuelto impermeables a ellas y que no les dan importancia, ya que no las comparten. “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, opinó el hijo de Flor Peña.

El look elegido por Juan para su celebración también fue objeto de elogios. Vistiendo un traje verde oliva, zapatillas deportivas y una cartera negra obsequiada por su madre, el joven lució elegante y a la moda.

La celebración fue un éxito, tal como lo había imaginado Juan. Durante la fiesta, se destacó realizando una coreografía de baile y disfrutó del espectáculo de Lowrdez ex Bandana, entre otros entretenimientos. La noche culminó con un emotivo baile entre madre e hijo, un momento especial que quedará grabado en su memoria.