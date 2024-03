La furia de Gianinna Maradona contra Rocío Oliva por el velorio de su papá

La hija de Diego Maradona no dudó en criticar a la ex pareja de su padre por lo que ocurrió en el velorio de su papá.

En un picante posteo en su cuenta de Instagram, Gianinna compartió una imagen con la frase "Dime con quién andas y te diré quién eres", acompañada por un mensaje directo a Oliva: "La tranquilidad de no haberte dejado entrar me sigue acompañando y me deja en paz". Este mensaje, según se cree, hace referencia al momento en que no permitió la entrada de Oliva al velorio de su padre, generando un enfrentamiento público.