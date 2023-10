Espectáculos La Mañana Fátima Florez La furia de Susana Giménez con Fátima Flórez por sus imitaciones: "Yo no soy una..."

La diva argentina criticó a la humorista e imitadora por nunca interpretarla de la manera correcta, según ella.







Uno de los regresos más esperados a la televisión fue el de la mítica conductora Mirtha Legrand, quien además sorprendió con la mesa de invitados que tuvo, donde se presentaron los amantes del momento: Fátima Florez y Javier Milei. Allí, la Mirtha la criticó por sus imitaciones, y luego, Susana Giménez se prendió del mismo palo.

Al aire de LAM (América), Susana Giménez se sumó a las críticas de su colega. “A mí tampoco me imitaba bien. Viste que cuando a mí me quieren imitar se ponen la peluca y los anteojos y empiezan ‘hola mi amor, hola mi amor’... ¡Yo no soy tarada!”, lanzó sin filtros la conductora.

Luego, agregó: “Soy simpática y cariñosa, pero no soy eso. Distraída soy, aunque más que distraída, no oculto la verdad. Si me equivoco, digo ‘perdón’. Hasta dije que existen dinosaurios”. Sin embargo, destacó que la imitadora es una “tipa talentosa” y que sí tiene otros personajes muy logrados dentro de su repertorio.