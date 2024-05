La grave acusación de Mauro Dalessio contra Gran Hermano: "Hay fraude"

En sus declaraciones, el jugador que supo fue la pareja de Furia Castiglionne, quien quedó consternada tras la partida de Mauro a pesar de las peleas que tuvieron durante el certamen, contó la llamativa forma en la que fue convocado para la actual edición del reality: "Esta edición no la vi, miré la anterior para ver quién me había ganado y ésta, como no me anoté, estaba en otra, y no la vi". Ante estas declaraciones, el resto de los panelistas se vieron sorprendidos.