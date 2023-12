La grave acusación de Romina Uhrig contra Yanina Latorre

Respecto a eso, la ex hermanita dijo: “Hay cosas que yo si hablé con ella y un montó de cosas que mintió, y es feo que sea así porque si yo se lo conté no está bueno que lo cuente. Ella también me contó un montón de cosas”

Allí rápidamente le preguntaron acerca de que tipo de cosas le contó la panelista de LAM a ella, y se despegó de la situación diciendo: “No, no lo voy a decir. Prefiero guardármelo, pero me contó muchas cosas y no las pienso contar nunca. Me contó cosas a mí de ella, de su vida, que no me parecer que haya que contarlas. Más allá de si yo me pelee o esté mal con ella prefieron guardármelas”.

“Si yo hoy soy tu amiga y me peleo con vos jamás voy a estar contando cosas. Yo me las guardo. Pero bueno, hay personas y personas”, prosiguió la ex diputada.

Con respecto a su relación con Walter festa, señaló: “Si es verdad que nosotros no somos de discutir con Walter. No hablábamos, pero si que estábamos mal. Puede ser que le haya dicho que estábamos mal, pero de discutir, es como que el no discute y no hablamos directamente, y eso era lo más feo: no hablar directamente; dormir en camas separadas, es como que eso es lo feo”.

“De que venimos mal si es así, y todos lo sospechaban obviamente. Él por ahí no venía, estábamos mal”, cerró.