La gravísima denuncia de Morena Rial contra su ex tras quitarle la tenencia de su bebé: "Te lo pagué"

En las últimas horas, la Justicia le dio la derecha a Facundo Ambrosioni y le otorgó la tenencia de su hijo. Ante esto, Morena Rial no quiso quedarse callada, por lo que apuntó sin piedad contra su ex y eligió exponer uno de los secretos que guardaba de su relación.

Morena Rial-Facundo Ambrosioni-1.jpg

Y reveló: “Sí, la asistente social vino dos veces a casa, y a Fran lo llevé tres veces a distintos lugares que me pedían ellos que lo llevara. Asistimos a todas las reuniones que había que asistir, nos presentamos en todo momento y estuvimos a disposición de la justicia. Por lo que vi en el fallo, de la otra parte no se presentaron directamente. Entonces, me parece que mucho interés no había”.

Ante esta situación, Alejandro Cipolla tomó un fragmento de la nota en sus redes sociales y disparó contra el padre de Francesco: “¡Para que quede claro, More Rial no perdió la tenencia, es una fantasía relatada por la otra parte!”.

Morena Rial-Facundo Ambrosioni-2.jpg

Morena Rial apuntó contra su ex y lo expuso de la peor manera

En este sentido, Morena Rial no tardó en hacerse eco, por lo que compartió el posteo de su abogado y contó un secreto que tenía guardado de su ex pareja, por lo que lo expuso: “Y que va a saber leer si yo le pagué el título secundario jajaja, croto”.

Además, la influencer le agradeció a su abogado y trató de “golpeador” a su ex: “Gracias Ale por defenderme del golpeador y psicópata más grande que hay. Siempre voy a agradecerte todo”. Y cerró enojada: “Mucha gente sabe quién realmente es ese golpeador y de qué familia viene”.