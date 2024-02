La hermana de Mauro Icardi contó la verdad de la relación del delantero con Wanda Nara

image.png

Pero esta semana, Ivana se convirtió en la quinta eliminada de la casa más famosa de España, en su versión dúo, donde distintas parejas, formadas por concursante famosos, conviven en una casa e intentan superar las eliminaciones que la audiencia va diciendo. Sin embargo, antes de irse, Icardi no perdió oportunidad de hablar de su vínculo con Wanda Nara y su hermano Mauro.

Ivana Icardi habló sobre la relación de su hermano

En primer lugar, Ivana señaló: “Mis padres casi nunca estaban en casa porque tenían que trabajar. Mi padre nunca supo darnos el cariño que necesitábamos, nunca he conocido a mi padre. El marido de mi mamá es una persona súper importante en mi vida. Tanto él como mis hermanitos son una familia para mí”.

image.png

Sin embargo, luego llegó el turno de Wanda y su marido: “Decidí entrar en ‘Gran Hermano Argentina’ y tuve conflictos porque mi cuñada no quería que fuera. Llevamos sin hablarnos cinco o seis años con mi hermano Mauro. Me tocó hacer un trabajo de superación, perdón y el volver al pasado era muy duro. Pero quise sanar, también, para que a mi hija no se le transmita lo que yo viví. No quiero ser víctima, pero quiero poner nombre a lo que nos pasa en la vida”.