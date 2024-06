La hermana de Nicole Neumann salió con los tapones de punta contra Mica Viciconte

Un poco molesta con la situación, la modelo expresó: "Si no les parezco real, no me sigan". Como era de esperarse, los noteros fueron a buscar a Viciconte, quien fiel a su estilo picante, expresó su opinión.

“En mi caso yo salí (de la clínica) como una bolsa de papa, no estaba pensando en cómo me veía porque lo más importante para mí en ese momento era mi hijo. Qué me importa lo que digan. No soy una persona que se suele arreglar, soy mucho más relajada. Incluso para el bebé, yo por seis meses no puse perfume”, opinó en Socios del Espectáculo. Cabe recordar que Mica es la actual pareja de Cubero, con quien Nicole tuvo a sus otras tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna).

Por su parte, cuando le preguntaron por estas declaraciones en Socios, Gege lanzó picante: "Me tiene sin cuidado lo que ella diga. No hablo de personas que no son familia mía". ¡Picante!

Nicole Neumann defendió la "cesárea" a días de haber sido madre de Cruz

Nicole Neumann y Manuel Urcera transitan por una de las etapas más lindas de su vida con el reciente nacimiento de su hijo Cruz tras una larga espera. La pareja preparó todo para darle la mejor bienvenida y los fanáticos mostraron todo su amor mediante las redes, en donde la modelo aprovechó para hablar acerca del método del parto.

Es que la flamante mamá del bebé compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram hablando acerca de la cesárea, el método por el cual dio a luz a su reciente hijo. La top model dejó en claro la emoción que transita en este momento, a cinco días de la llegada del bebé.

La flamante esposa del conductor automovilístico posteó una foto captura de una publicación de una cuenta que se llama “bebé a bordo”, donde dejó un sentido mensaje mostrando sus sentimientos tras el nacimiento de su hijo más pequeño.

“Mamá de cesárea”, reflexiona el posteo que Nicole les compartió a sus millones de seguidores. “Una habitación fría, una madre sola, médicos y enfermeras hablando sobre el desayuno. Ingreso, sonda, anestesia. La ansiedad desbordó su pecho durante meses para conocer a su hijo”, continúa el texto. “Me gustó mucho”, aseguró ella.

“Quien esté dispuesto a someterse a esta cirugía es, sin duda, una mujer valiente. Para aquellos que creen que la madre por cesárea sintió menos dolor, los invito a imaginas la sensación de una posquirúrgica después de una incisión de 10 centímetros en la piel, y una más pequeña en el útero, cortando ocho capas de tejido en el camino”, dice también el posteo que compartió Neumann.

Luego, continúa: “Después de una cesárea, generalmente espera 12 horas para poder recoger a su hijo por primera vez”, expresa la reflexión que Nicole subió a sus redes, tras el nacimiento de Cruz en la Clínica Suizo Argentina. “Se levanta de la cama y siente el dolor de alguien que donó el cuerpo a su hijo”.

“La madre por cesárea se va a su casa recientemente operada, toda cosida. Se levanta y siente dolor. Tose y siente dolor. Aún así, día y noche cuida al recién nacido. Después de que todo termina, la madre por cesárea mira a su hijo y concluye: ‘¡Valió la pena! Fue todo lo que se necesitaba para traer a mi hijo al mundo’”, se deja leer por último el texto compartido.