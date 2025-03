La hija de Gaston Pauls y Agustina Cherri cumplió años: los mensajes que le dejaron

“Qué difícil es regalarte algo cuando soy yo el que recibe diariamente la bendición de tu presencia”, escribió. En su carta, Pauls no escatimó en odas para con su hija: “Vivís sorprendiéndome. Vivís maravillándome. Vivís regando de color cada pequeño espacio de esta casa que está abierta, como bien decís, porque VOS creás puertas”.

En cada una de las líneas, el amor por la mayor de sus hijos traspasa la pantalla y para dejar en claro sus sentimientos usó metáforas para pintar con palabras el mundo que su hija crea a su alrededor: “Las ventanas esperan tu canto cada mañana. Pintás paredes con tu poesía. El jardín florece con tu voz. Las melodías no existen si no estás acá. Nunca imaginé vivir tanta vida. Nunca imaginé sentir tanto amor”. Era la mirada de un padre que no solo ve, sino que siente y respira cada gesto de su hija como un milagro cotidiano.

Y sí, se permitió reconocerse cursi, pero sin vergüenza. “SOY CURSI, lo sé. Y sé, también, que eso nos hace emocionar y reír”, escribió. El mensaje cerró con una promesa tácita: la de seguir juntos, descubriendo, avanzando y compartiendo. Y con un “te amo hasta los espejos”, frase que hace referencia al saludo de Muna por el cumpleaños del intérprete, encapsuló en una sola frase la inmensidad de un amor inquebrantable.

El mensaje de Agustina Cherri para su hija

En el caso de Agustina Cherri, eligió homenajearla con un video de la fiesta de 15 y lo acompañó con palabras que desbordaron ternura y admiración. No fue un simple saludo de cumpleaños, sino una enumeración de todo lo que su hija representa para ella.

“Niña, mujer, sostén, mágica, intuitiva, sanadora, protectora, responsable, amable, generosa, sensible, honesta, inquieta, curiosa, incansable, dormilona, graciosa, hermosa, sonriente, melancólica, soñadora, charlatana, visionaria, hermana, amiga, poderosa, genuina, liviana, brillante, contempladora, hipnótica, ingeniosa, inteligente, elegante, única”, escribió la actriz en sus redes.

Y entre todas esas palabras, una brilló con más fuerza: “Única”. Porque si algo deja en claro Cherri es que su hija es irrepetible, inigualable, un ser que ilumina todo a su paso. “Única para mí”, remarcó, dejando en claro que más allá de todo lo que Muna pueda significar para el mundo, para ella es un milagro personal.

La actriz también recordó un momento especial: “16 años de tu llegada a esta vida, 1 año de esta canción que los que estuvimos ahí jamás olvidaremos”. Una referencia íntima, un guiño al tema que eligió cantar en su fiesta de 15 el año pasado, con el que logró emocionar a todos los presentes. El mensaje cerró con la dulzura de una madre que mira a su hija con amor infinito: “Feliz cumpleaños, Mu. Te amo. Mamá”.