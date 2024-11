La hija de Jorge Lanata aseguró que el periodista "no retiene información"

Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante. Es un alivio, aunque tenemos en claro que nos quedan muchos meses de rehabilitación, y que todo depende de muchos factores. Es un día a día”, continuó.

Lanata y barbara Jorge Lanata con su hija Bárbara

Mientras Lanata se recupera, su amigo y periodista, Gabriel Levinas contó que fue a visitarlo a la institución médica y que este le habría hablado sobre el conflicto entre las mujeres de su familia.

Sin embargo, Bárbara se encargó de desmentir esta información, sosteniendo que si bien está mejor de salud, su padre no retiene información: “Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio. Habla normal; por momentos está medio perdido y por otros sabe dónde está. No sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información”.

Y especificó: “Por ahí vos le decís alguna novedad del día y quizás al rato se la olvida. Es una situación normal, de estar tanto tiempo en el hospital”.

La hija de Jorge Lanata habló sobre la supuesta charla que mantuvo su padre con Gabriel Levinas, en la que este aseguró que hablaron sobre la batalla legal entre Elba Marcovecchio y sus hijas.

“Yo no estuve cuando él fue a visitarlo", contó. Y agregó: “Él nunca me hizo referencia al tema. Puede ser que en ese momento alguien le haya dicho algo y mi papá haya dicho: ‘¡Qué quilombo hay afuera!’. No sé bien cómo fue la frase. Eso puede haber pasado, pero dos días después quizá ya no se acuerda de eso”.

Los conflictos del círculo íntimo de Jorge Lanata

A la par de esta dura situación médica, ha estallado una fuerte disputa entre su esposa, Elba Marcovecchio, y la apoderada del periodista, Alejandra Mendoza, quien administra sus finanzas.

El conflicto incluye acusaciones de uso indebido de las tarjetas de crédito y cuestionamientos por gastos realizados en nombre de Lanata.

En el programa A la Tarde, que se emite por América, difundieron una serie de audios en los que Mendoza expone su postura y aclara detalles sobre su rol en la administración de las finanzas del conductor de Lanata sin filtro.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

En los mensajes, Mendoza revela que, desde junio, ha estado advirtiendo a Marcovecchio sobre los gastos con la tarjeta Centurion de Lanata: "La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó", relató Mendoza.

Mendoza, quien se ha alineado en esta disputa con Bárbara y Lola, las hijas del periodista, cuestiona que Elba haya revelado públicamente información sensible sobre los gastos de Lanata. “Me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que ande ventilando eso”, sostuvo Mendoza.