La horrible actitud de Roberto Moldavsky en la muerte de Gerardo Rozín

Consultada por Matías Vázquez por "los amigos del campeón" y en particular por lo sucedido con Roberto Moldavsky, Carmela Bárbaro contó que nunca más la llamó: “Además Moldavsky está convencido de que tiene razón. Allá él, dormirá tranquilo. Es un gesto de grandeza muy grande pedir perdón, no sé si es para todos”, comenzó.

Que pasó entre Roberto Moldavsky y Gerardo Rozín

“Más allá del negocio y la plata, lo de Moldavsky para mí fue personal. Lo que a mí me molestó es que yo yo lo llamé para hacerle una consulta en un momento en el que yo y mi familia estaba muy frágil y me trató muy mal”, recordó Carmela Bárbaro en la nota que brindó a Puro Show en un nuevo aniversario del fallecimiento de Gerardo Rozín.

Y siguió: “Si vos sos amigo de Gerardo y yo soy la persona que está conteniendo a su hija, lo lógico sería que digas: ‘Che, flaca, ¿necesitas algo? ¿Querés que tomemos un café?’ Pero no, me trató mal”.

“Borrados hay un montón, es lo de menos. El tema es que me trató mal. Me dijo: ‘Yo no sé qué querés, la mía es la mía’. Me trató como si yo le estuviera queriendo quitar algo a él", contó sobre aquella polémica con el humorista. Y remarcó: "No estuvo bueno, no me lo merecía, no me conocía, era la primera vez que hablaba y lo llamé con mucho respeto. No estaba en condiciones de pelearme con nadie”.

“Después de eso pasó mucho tiempo y yo no dije nada. Pero un día, de casualidad, en un programa de Roccassalvo empezaron a hablar muy bien de él, diciendo que era un gran amigo, y me incomodó mucho. En un momento me calenté y dije 'prefiero no hablar'. Y me empezó a mandar mensajes diciendo que yo me hacía preguntar por él en los programas. Si yo hubiera querido hablar de él, hubiera hablado hace un montón”, finalizó Carmela Bárbaro sobre el último contacto con Moldavsky.