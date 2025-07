La inesperada propuesta que Alex Caniggia le hizo a su mujer a días de reconciliarse

El juego siguió subiendo de tono cuando Alex lanzó su propuesta: “Io ti faccio sapere in italiano, mate. A cambio, cose me dare amore mio” (“Yo te enseño italiano. A cambio, ¿qué me das, amor mío?”), dijo entre risas.

image

Y enseguida deslizó una inesperada condición: “Allora sì, allora sì… ma figa, imparo italiano e te mi dai un bambino. Poi facciamo più grande la famiglia, spettacolare. Ma come no, amore?” (“Entonces sí, entonces sí… pero escúchame, yo te enseño italiano y vos me das un hijo. Después agrandamos la familia, espectacular”).

Tras la reconciliación, Alex Caniggia y Melody Luz están más cercanos que nunca

Melody Luz, algo sorprendida, respondió con un claro: “No”, pero Alex Caniggia redobló la apuesta: “Come chi no? Perché non vuoi? Quando lo facciamo? Quando vuoi un altro figlio? Più davanti? Faldamuccio dai, no, ma vaffanculo dai” (“¿Cómo que no? ¿Por qué no querés? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo querés otro hijo? ¿Más adelante? Falta mucho, dale… no, pero dale, al diablo”). Finalmente, Melody cambió al español y sentenció: “Falta mucho todavía”.

Aunque el diálogo fue en tono de broma, los seguidores de la pareja no pasaron por alto el mensaje entre líneas. No es la primera vez que el hijo de Mariana Nannis y Claudio "Pájaro" Caniggia expresa sus ganas de tener otro hijo, y lo hace cada vez con más insistencia. Venezia, la primera hija que tuvo con Melody Luz, nació en julio de 2023 y fue presentada públicamente este año en una producción de fotos que causó furor.

image

Desde entonces, la pareja pasó por momentos de crisis, distanciamientos y, finalmente, una reconciliación que hoy los encuentra compartiendo escenas familiares y divertidas en sus redes. Melody, por ahora, se ríe de las ocurrencias del “Emperador”, pero él sigue firme en su deseo de agrandar la familia.