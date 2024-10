La inesperada reacción de Susana Gimenez al ver a Licha con nuevo look

Lisandro Navarro, conocido como Licha, el nuevo “Susano” eligió cambiar su look. Las reacciones en las redes sociales.

Lisandro “Licha” Navarro sorprendió este domingo a Susana Giménez con un renovado cambio de look. El exparticipante de Gran Hermano apareció en la última edición del programa de la diva con pelo corto y la conductora no tardó en reaccionar.

“No me digas… ¿por mí te lo cortaste?”, quiso saber la conductora de Telefe que luego lo vio y aprobó el corte: “Bien. Te queda brutal. Te queda mucho mejor toda la vida. Te queda bárbaro”.

Look renovado para Licha



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/Tu3sg6nSjj — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2024

La reacción en las redes

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre el nuevo look del “Susano” y muchos dudaron en que haya sido una decisión del ex Gran Hermano y apuntan a que fue la producción quien le pidió el cambio estético.

“Vieron a Licha con pelo corto? Lo habrá hecho cortar Susana?”, “Susana que hiciste??? El pelo de Licha era lo mas”, “Se extinguió el último galán morocho argentino (Licha se cortó el pelo)”, “Susana diciendole a Licha que le queda mejor el pelo corto. Seguro ella estuvo detrás de eso”, fueron algunos de los comentarios.

Lisandro aseguró que prefería ver a Tinelli

Lisandro Navarro, surgido en la televisión argentina por su paso en Gran Hermano 2023/24, es una de las nuevas caras que tiene el programa de Susana Giménez que debutó el domingo 22 de septiembre en la pantalla de Telefé luego de estar un largo período sin embarcarse en un proyecto televisivo en Argentina.

Previo al debut, Licha contó en diálogo con la revista Gente las sensaciones que le genera esta oportunidad: "Para mi es un sueño", dijo y agregó: “Me acercaron la propuesta desde producción de Telefe. Tenía otra oferta para irme a Canal 13 de Chile, pero cuando recibí la primera, automáticamente contesté que sí”.

“Cuando entré a Gran Hermano dejé mi vida atrás. Mi idea es ver las puertas que pueda abrir de ahora en más. Dejé mi pasado relacionado a las finanzas porque quiero trabajar en los medios. Este programa es un disparador y estoy abierto a todo. Me siento muy cómodo y expectante a lo que pueda venir. Vivir de esto siempre fue mi sueño. Tengo que aprovechar el envión”, continuó.

En su relato, agregó: “De chico me encantaba mirar tele. Mi programa favorito era VideoMatch, que salía por Telefe. Marcelo Tinelli es mi referentes del medio, un verdadero ídolo. Todo lo que yo veía de humor y me hacía divertir a mí de chico estaba representado en él”.

Durante la entrevista, Licha realizó una confesión que sorprendió: "Tengo que confesar que miraba más a Marcelo que a Susana, lo admito. A él todavía no lo pude conocer. Ojalá alguna vez puede verlo. Me parece un número uno, tiene una trayectoria increíble”.

Para cerrar, dijo: "También me gustaba mucho Sin codificar, el programa de humor que conducía Diego Korol. Ese tipo de género era el que más me enganchaba. Y después seguía y me gustaban ficciones como Poliladrón, Campeones, Rebelde Way...”.