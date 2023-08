La insólita propuesta que recibió Gonzalo Heredia y que solo aceptaría "Si es en dólares"

Gonzalo Heredia , reconocido actor argentino, tuvo una inesperada confesión como invitado en el programa "La Peña de Morfi", donde no solo compartió detalles sobre su reciente obra teatral "Cómo provocar un incendio", de la cual es protagonista y autor, sino que también abordó cuestiones relacionadas con las oportunidades laborales y una inusual propuesta que recibió tiempo atrás.

A lo largo de su carrera, Gonzalo Heredia ha experimentado las luces y sombras de la actuación, siendo consciente de los desafíos que enfrentan los actores para encontrar trabajo en la industria. Es sabido que el trabajo en el mundo del teatro es muy diferente al de otros rubros, donde hay momentos que los actores no trabajan durante meses, y deben sobrevivir de sus ahorros.

Fue en esa charla que Gonzalo Heredia reveló que a través de su agente, recibió una propuesta de esta índole particular que despertó curiosidad y sorpresa. "Un señor quería que leyera poesía desnudo en el living de su casa", confesó con una sonrisa. Aunque no llevó a cabo la idea, el actor relató: "No leí, pero tuve el ofrecimiento, era un señor que cumplía años y quería ese regalo, tenía esa fantasía. Le preguntó a mi representante si podía leer poesía desnudo en el living de su casa".

Gonzalo Heredia 2.jpg

“Preguntó en mi agencia. La propuesta era leer poesía desnudo en el living de su casa. Es genial. Yo pensé que era un chiste, pero cuando me dijeron que era en serio, que mandaron un mail y todo… No me daba en este momento”, sumó.

Aunque en su momento decidió rechazar la propuesta, Heredia ahora contempla la posibilidad de manera diferente. "En la pandemia lo podría haber hecho. Cuando hacía de Lobo (en una ficción), me disfrazaba de Lobo. Si es en dólares, hoy lo puedo pensar tranquilamente", expresó en tono jocoso.