La Joaqui blanqueó todo: está enamorada de...

"Me enamoré, cosa que no me pasó nunca", declaró la artista, destacando la novedad y la intensidad de sus emociones. Sin dar detalles sobre la identidad de su pareja, La Joaqui reveló que se trata de alguien cinco años menor que ella, desatando la curiosidad de todos sus seguidores.

Al profundizar en su experiencia amorosa, La Joaqui compartió cómo se dio cuenta de que este sentimiento era genuino y diferente a todo lo que había experimentado antes.“Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Nunca estaba así con un chico que me gustaba, me levantaba y me ponía la alarma una hora antes que el chico se despierte para arreglarme”, agregó.