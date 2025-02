La Joaqui contó la verdad de su pelea con la China Suárez: por qué dejaron de ser amigas

"Yanina Latorre dijo que se pelearon con la China porque ella te robó un chico", esbozó el periodista en diálogo con el ciclo que conduce Ángel de Brito. Ante la pregunta, La Joaqui respondió: “No es verdad, no estoy peleada con ella. No nos vemos hace mucho porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación; tenemos diferentes grupos de amigos, pero no hay ningún problema...”.

Para cerrar, dijo: "El conflicto es que los humanos no estamos acostumbrados a irnos sin romper, a veces uno se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, simplemente no tenés algo en común. No me quedó nada pendiente que hablar con ella. A la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. Acá hay respeto post relación”.