La Joaqui está lista para volver: ¿cuándo será?

En los últimos días, La Joaqui se convirtió en una presencia recurrente en los medios a partir de su debut como parte del jurado de Got Talent Argentina . Sin embargo, todavía se recuerda su decisión de alejarse de los escenarios temporalmente luego de haber descubierto una supuesta estafa de quienes eran sus representantes.

“Fue el peor y el mejor año de mi vida, siento que terminé de crecer. No sabía qué iba a pasar con mi carrera, estaba volviendo a empezar”, confesó la cantante en Cortá por Lozano. “¿Te estafaron?”, indagó entonces Verónica Lozano, y ella contestó: “No sé si me estafaron, pero sí hay conflictos legales. No entiendo muy bien qué pasó”.