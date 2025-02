La llamativa denuncia de Yanina Latorre a la China Suárez: "Me boicotea"

En ese contexto, en la previa del estreno del show y en la apertura de las redes, le bajaron algunas publicaciones que aparentemente fueron denunciadas, y sin miedos, ella lanzó quien pudo haber sido la culpable de eso.

"Primer día y ya nos bajaron un posteo. Estoy enardecida. ¿Fue la chica del chaleco azul?", compartió Yanina haciendo referencia al abrigo que usó la China Suárez durante el partido del Galatasaray que fue a ver junto a Mauro Icardi.

image.png

Finalmente, poniéndole humor, la conductora compartió un meme y escribió: "Yo viendo que me bajaron posteos". Recientemente, Latorre hizo fuertes declaraciones contra la China e Icardi por lo que la pareja podría haberle denunciado sus publicaciones.

Cabe mencionar que Yanina iniciará una nueva etapa en el canal que actualmente trabaja con Sálvese quien pueda, donde se hablará de espectáculos y actualidad, y lo conformará un panel mixto. En principio el único confirmado es Lizardo Ponce, mientras que el resto de los personajes no se conocen, pero la instagramer busca que se trate de un panel mixto.

El estreno será el miércoles 5 de marzo y se podrá ver a la periodista por la pantalla de América de lunes a viernes de 19 a 20, reemplazando a América Noticias por una hora y siendo la previa del programa en el que es panelista.

image.png

El golpe en el ojo de Yanina Latorre

El doloroso accidente que sufrió Yanina Latorre mientras jugaba al pádel con sus amigas. A pocos días de volver de sus vacaciones, la panelista de LAM y conductora radial impactó a todos con el fuerte golpe que recibió en el ojo.

“Yo arranqué muy bien el pádel. Con un pelotazo en la cara. Tengo el ojo rojo y las chicas dicen que se me va a empezar a poner peor. Yo siempre triunfando”, relató la mediática a sus seguidores en redes sociales. “La culpable es la de negro, es la que me dio el pelotazo. El lunes no voy a poder trabajar”, expresó entre risas y tono irónico.