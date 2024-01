La mala noticia de salud que recibió Carmen Barbieri

Con Cristina, la médica que le indicó los análisis clínicos, a su lado, Carmen contó que se hizo una resonancia adicional que determinó que tiene “rota la prótesis, no mucho, pero está rota”. “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, añadió.