La mamá de Ayelén Paleo disparó contra Carmen Barbieri tras salir de la cárcel

Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén, brindó una entrevista al programa Intrusos donde apuntó contra quienes "se alegraron por verla presa" y contó cómo fueron sus días en la cárcel.

La madre de la mediática Ayelén Paleo , Elizabeth Rodrigo , fue excarcelada el pasado miércoles luego de permanecer por más de un mes en una cárcel debido a que fue acusada de integrar una red de trata de personas. En los primeros días en libertad, apuntó indirectamente contra Carmen Barbieri y aquellas personas que se "alegraron por verla presa".

En respuesta a los dichos que había tenido la conductora televisiva, Elizabeth contestó en diálogo con el programa Intrusos: "Sinceramente, trato de no escuchar. Porque si no, me haga más mala sangre y me pongo peor de lo que estoy pero hay gente que se alegró de verme presa , sinceramente".

Más allá de la insistencia por parte de los panelistas, no precisó nombres puntuales en referencia a quienes se habrían alegrado: "A mi me han contado un montón de cosas y sé que hay gente que se alegró".

"Yo te voy a ser muy sincera, en estos momentos, estoy enfocada en mi persona. Me tengo que recomponer porque no es fácil lo que me está pasando", contó y sumó: "Para mi, hoy es difícil siquiera poder salir (a la calle). No tengo fuerza en el cuerpo y no me puedo levantar de la cama"

Por otra parte afirmó que iniciaría acciones legales por injurias: "Si, por supuesto. Pero eso queda en un segundo plano porque lo primero es, día a día, demostrar mi inocencia porque yo ya estoy en libertad". A su vez dijo: "Ahora tengo que demostrarlo....se hicieron acusaciones muy graves contra mi persona. Es un delito muy grave".

El apoyo de su familia y los días en la cárcel

"En estos momentos, está la familia y eso, es lo más importante. Son quienes te dicen: 'Tenés que salir y mirar para adelante. Por favor, mamá. Sos inocente' y que tengo que tener la fuerza para seguir", destacó sobre el apoyo recibido por su hija Ayelén Paleo.

"Ustedes no saben lo que es estar en una prisión. Para mi, el día y la noche, eran lo mismo. No hay un corte porque cada dos horas te hacen un psicofísico. Después te dan la comida y yo trataba que mi celda estuviera limpia. Además, mis hijos me traían libros", contó sobre la experiencia en la cárcel.

Más tarde sumó: "Así fue como empecé a sufrir mareos porque era tal el encierro y a eso, hay que sumarle que yo no hablaba con nadie. Y cuando salías al patio, te mareabas. Por eso, yo quería volver al encierro".