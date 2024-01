Espectáculos La Mañana Tini Stoessel La mamá de Camila Homs desmintió a Tini Stoessel y la invitó a revisar sus frases

Luego de los dichos de Tini Stoessel sobre los inicios de su romance con Rodrigo de Paul, la mamá de Cami Homs rompió el silencio







En una reciente aparición en el programa de streaming Rumis, Tini Stoessel abordó nuevamente los rumores que la vinculan sentimentalmente con el futbolista Rodrigo de Paul, reviviendo un escándalo que parecía quedar en el pasado. La cantante, acompañada de Emilia Mernes, se enfrentó a las acusaciones que la señalaban como la tercera en discordia en la relación entre De Paul y Camila Homs.

Camila Homs 2.jpg Tini Stoessel Frente a la audiencia de Rumis, Stoessel se expresó con firmeza sobre las especulaciones que la rodean desde la separación del futbolista: “Yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver”. Ante estos comentarios, el estudio estalló en aplausos y alabanzas hacia la artista. En este contexto, la ex chica Disney reiteró su cansancio frente a los persistentes rumores: “Yo no puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.

La reacción de la mamá de Camila Homs ante los dichos de Tini Stoessel La madre de Camila Homs, al ser abordada por la prensa, inicialmente se mostró descreída de que las declaraciones fueran de Tini Stoessel. No obstante, al ver el video de la intervención de la cantante en Rumis, no dudó en lanzar comentarios picantes: “¿Quién es esa chica? ¿Esa chica no es Tini. No me hagas calentar con una pelotudez. Esa no es Tini”.