La mejor amiga de Silvina Luna reveló que se le apareció en un sueño

Analía Reina, una de las mejores amigas de Silvina Luna, habló luego del aniversario del fallecimiento de la modelo.







Hace pocos días se cumplió un año del fallecimiento de Silvina Luna, la querida actriz y modelo argentina que dejó un profundo vacío en el mundo del espectáculo. Para conmemorar esta fecha, una de sus mejores amigas, Analía Reina, fue invitada al programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, donde compartió una experiencia profundamente emotiva que impactó a todos los presentes y televidentes. Durante la conversación, Analía reveló que había tenido un sueño en el que Silvina se le apareció para darle un mensaje que, según ella, iba dirigido a todos sus seres queridos.

"Yo no suelo soñar mucho", comenzó explicando Analía, visiblemente conmovida por la experiencia que estaba a punto de compartir. "Una sola vez soñé que Silvina se presentaba en la casa de una abuela mía. Estábamos en un almuerzo y de repente la mesa se puso en 'off' y ella me chistaba al costado", relató, describiendo la escena que protagonizó el sueño. "Me decía ‘gorda, soy yo, me puse así para venir a verte’".

Embed Qué le dijo Silvina Luna a Analía Reina en su sueño Lo que siguió fue un intercambio en el sueño que dejó a Analía marcada. "Le pregunté de todo. La vi tan bien que hasta le pregunté si comía, porque se fue tan flaquita", comentó. "Y ella se rio y me dijo ‘no, no como, pero estoy bien. Vengo a darte un mensaje’". Con lágrimas en los ojos, la amiga de Silvina continuó narrando el mensaje que su querida amiga le había entregado en ese sueño tan vívido: "Quiero que le digas a todas las personas que me conocen, a todos nuestros amigos, que todo lo que hablan lo puedo escuchar, los puedo ver, pero no puedo interactuar". Ante esta revelación, Analía le preguntó por qué no podía interactuar, y la respuesta de Silvina fue simplemente: "No sé".