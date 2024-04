La noche de Virginia en Gran Hermano: ganó un viaje y cambió la placa

Sin embargo, la noche no terminó ahí ya que la flamante ganadora del viaje tuvo que modificar la placa de nominados de cara a la gala de eliminación del próximo domingo. En su rol de líder, Virginia, tomó una decisión que prefirió no explicar al aire y subió a Zoe a la placa final de nominados. “No me lo esperaba”, dijo la joven que quedó sorprendida por la decisión de Virginia.