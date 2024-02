Espectáculos La Mañana Novia La nueva novia de L-Gante reveló qué siente sobre la relación del cantante y Wanda Nara

Luego de que el cantante presentara a su nueva novia, muchos la compararon con Wanda Nara y aseguran que son idénticas.







En medio de la atención mediática que rodea su reciente amorío con L-Gante, Candela Arizaga, la modelo que capturó la mirada de todos tras ser blanqueada como la novia del músico, ofreció su primera entrevista para Socios del espectáculo. La joven no dudó en abordar diversos temas, incluyendo su relación con el cantante y las comparaciones que la vinculan con la reconocida figura de Wanda Nara.

La modelo, que ya tuvo la oportunidad de conocer a la hija de L-Gante, Jamaica, dejó en claro que no está al tanto de las disputas pasadas entre el cantante y su ex Tamara Báez. Sin embargo, cuando el notero mencionó a Wanda Nara, las preguntas se volvieron más intensas. "Sobre Wanda, L-Gante dijo que ella lo llamó pero que no se juntaron. ¿Vos sos celosa?", indagó el periodista.

Embed "Sí, (soy celosa) pero igual la mejor con ella. Todavía con L-Gante nos estamos conociendo. No me pondría celosa ahora", respondió Arizaga, mostrando una actitud positiva hacia la reconocida empresaria. Ante la insistencia sobre la relación puntual de L-Gante con Wanda, la modelo expresó: "No, la mejor. La banco a Wanda, me cae bien".