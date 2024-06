La pelea sin filtro de Virginia y Trezeguet por las actitudes de Furia en GH

“Mirá, la verdad es que Furia es así. Ella, se cree que todo es bárbaro, que es buena, que no agredió y que no hizo ningún daño. ¿Yo qué le puedo decir?”, le contestó Demo. Allí, Antonelli indicó: “Es cómo que le dan la razón del loco”.

Allí, un poco molesto, Trezeguet interrumpió: “Bueno, yo ahí me tengo que meter”. E inmediatamente saltó nuevamente Demo, para decirle: “El tema es que vos te metes todo el tiempo, Gastón. No dejas terminar de hablar y lo digo en serio, porque vos recién dijiste que ‘la quieren, que queremos sangre’ y, la verdad, que no. Lo que queremos es, exactamente, el mismo trato”.

V: "Vos te metés todo el tiempo y no dejas terminar de hablar, queremos el mismo trato. Cuando yo salí lo primero que hicieron fue tirarme esas 4 cosas en las que me excedí, sale Furia que hizo un montón de cosas similares y no le tiraron una" pic.twitter.com/X7sPxHuo8V — TRONK (@TronkOficial) June 20, 2024

“Yo tengo mi carácter y estoy segura que habré dicho cosas que no estuvieron buenas, pero, cuando salí, me remarcaron esas tres o cuatro cosas en las que me pude haber excedido, aunque no creo haber estado equivocada”, siguió.

Gastón quiso contestarle y ella continuó: “¡Pará! Ahora, salió Furia que hizo un montón de cosas similares… no estoy diciendo que fueran equivocadas o no, pero, en concepto a lo que hice yo, no le tiraron una y, esto, pasó con todos los jugadores”.

Segundos más tarde, Gastón le retrucó: “¿Te puedo hacer una aclaración? Sí, yo admiro el juego de Furia y admiro lo que hizo…”. “Yo lo escuché”, comentó Virginia.

Allí, Trezeguet expresó: “Y el tuyo me pareció, la verdad, de llorar y quejarte todo el tiempo”, sumó el panelista, quien al darse cuenta que Demo quiso defenderse, disparó: “Perdón, ahora es mi turno de hablar, señora conductora, ya que tanto le gusta”.

Georgina Barbarrosa tuvo que parar la pelea

Entonces, Georgina, para calmar las aguas, comentó: “¡Che, no tengas mala leche! ¡Paren! ¡Se puede disentir sin ser violentos!”. “Me dice de todo, pero es mi turno. Por eso, quería decir que si una persona estuvo adentro de la casa, quejándose todo el tiempo, durmiendo y haciendo la plancha, es obvio que a mí me va a gustar más el juego de Furia; por ende, cuando salgan y tenga que echarle en cara las estrategias, se los voy a decir mientras que, a la persona que tuvo un juego que a mí me gustó, no tendría mucho que recriminarle”, cerro Gastón.