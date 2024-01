La polémica defensa de Flor Peña a Jey Mammon que generó bronca en redes

La fuerte defensa de Flor Peña a Jey Mammón

"Saben que yo no saldría a decir esto si no creyera en esto. He apoyado a las mujeres porque muchos de los condenados hoy en día lo sabíamos de toda la vida", afirmó Flor Peña, defendiendo su coherencia en la defensa de los derechos de las mujeres.

Flor Peña 2.jpg

Flor Peña también expresó su indignación ante la condena social que sufrió Jey Mammón, quien optó por el silencio durante meses. "Jey tuvo una condena social muy grande y ni siquiera pudo defenderse. Él sabía que esto iba a pasar en algún momento. Había detrás de esto algo complejo...", comentó la actriz.

Finalmente, la protagonista de "Casados con Hijos" cerró el tema enfatizando: "Lo único que tengo para decirles es: Jey Mammón es un tipo de buen corazón que jamás le hizo daño a alguien". La defensa firme de Flor Peña deja en claro su apoyo inquebrantable a su amigo en medio de las críticas y polémicas que rodearon el caso.