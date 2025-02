La polémica reacción de Facundo Ambrosioni al ver a Morena Rial como panelista

"La verdad es que me sorprendió un poco", admitió el joven futbolista en diálogo con Tomás Dente. Sin embargo, dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar de su hijo y no la vida de su ex. "No sé la situación de ella y, la verdad, mucho no me interesa. Pero me sorprendió lo que dijo sobre mi trato con Fran y cómo lo estoy criando, porque más que nadie, yo y ella sabemos cómo es la crianza que le estoy dando a mi hijo", sentenció.